Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует клиентов о времени работы офисов в праздничные и выходные дни

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет клиентов с наступающим праздником 80-летия Великой Победы!

Информируем также о режиме работы офисов продаж и обслуживания клиентов (ОПиОК) в Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском в праздничные и выходные дни.

— 07 мая, в среду – офисы обслуживания клиентов работают:

г. Пермь (ул. Сибирская, 67) с 08.00 до 17.00;

г. Чайковский (ул. Советская, 2/6) с 08.00 до 17.00;

г. Березники (ул. Юбилейная, 17) с 08.30 до 17.30;



г. Лысьва (ул. Смышляева, д. 25) с 08.00 до 17.00.

— 8-11 мая — выходные дни.

В выходные и праздничные дни клиенты — юридические лица могут воспользоваться личным кабинетом на сайте компании. Сервис предлагает широкий спектр возможностей по обслуживанию в режиме онлайн, включая проведение оплаты услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, контроль переданных показаний и выгрузку бухгалтерской документации. Для регистрации можно просто перейти по ссылке и кликнуть по кнопке «Регистрация». Если у вас уже есть логин и пароль, то воспользуйтесь ими для входа в личный кабинет.

Если вы физическое лицо, у вас есть возможность зарегистрировать личный кабинет на сайте вашего расчётно-кассового центра, адрес которого указан в вашей квитанции. Вы также можете получать квитанции за тепло и горячую воду на электронную почту. Оформить получение можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс».

Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»