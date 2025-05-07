Воздух в Чите загрязнен почти вдвое больше допустимого из-за лесных пожаров

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю опубликовало исследование качества атмосферного воздуха в Чите и на близлежащих территориях. Пробы отбирались в связи с жалобами жителей на задымление, ставшее результатом лесных пожаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным исследований, в Чите содержание загрязняющих веществ по взвешенным частицам в 1,9 раза превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК). Уровень оксида азота в воздухе в селе Ильинка Читинского района в 1,7 раза превышает ПДК, а содержание бензола — в 2,1 раза выше ПДК.

По информации ФБУ «Авиалесоохрана», на 7 мая в Забайкалье зафиксированы 37 лесных пожаров на площади свыше 286 тыс. га. При этом возгорания на площади более 200 тыс. га носят статус локализованных.

Влад Никифоров, Иркутск