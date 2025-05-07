Суд в Екатеринбурге приговорил студента из Йемена к 6 годам за домогательства

Свердловский областной суд приговорил к шести годам колонии строгого режима студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Каида Рами Салех Яхья из Йемена за домогательства до девушек, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

По версии следствия, студент занимался преступной деятельностью с 2021 по 2023 год. В частности, в октябре 2021 года он изготовил порнографический материал и отправил его девушке в социальной сети во время переписки. «С июля по октябрь 2023 года осужденный, находясь на территории Екатеринбурга, совершил преступления против половой свободы в отношении девушек, в том числе в отношении двух несовершеннолетних девочек», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Следствие установило, что Каид Рами Салех Яхья сзади хватал девушек руками за разные части тела. По данным пресс-службы Судов Свердловской области, одной из потерпевших стала женщина, которая в момент нападения шла с малолетним сыном. «Преступные посягательства обвиняемый совершал как на улице, так и в подъездах жилых домов. Процессуально задержать фигуранта удалось 18 октября 2023 года, после чего он по ходатайству следствия был помещен под стражу», — отметили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы региональной полиции Валерия Горелых, противоправные действия студента удалось установить с помощью анализа камер видеонаблюдения. Полковник Горелых подчеркнул, что после задержания студент «раскаялся в содеянном и стал уверять стражей порядка, что больше так вести себя никогда не будет».

В среду, 7 мая Свердловский областной суд признал Каида Рами Салех Яхья виновным по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление в целях распространения и распространение порнографических материалов, с использованием сети Интернет) и по ч.ч. 1, 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей на срок семь лет.

Мария Шараева