Компания «Лунсин» в Туве оказалась на грани остановки из-за финансовых проблем

Одна из крупнейших горнодобывающих компаний Тувы — ООО «Лунсин» — испытывает серьезные финансовые трудности. Это следует из сообщения правительства республики. По его данным, проблема вызвана санкциями и, как следствие, отказами китайских банков работать с российскими финансовыми компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

«Предварительное решение о приостановке работы в связи с финансовыми трудностями… будет пересмотрено после переговоров с головной компанией. Генеральный директор ООО “Лунсин” Ли Кайвень вылетел сегодня в Китай»,— говорится в сообщении от 7 мая. В правительстве Республики Тыва отметили, что в настоящее время предприятие, на котором трудятся около 1,2 тыс. сотрудников, продолжает работу.

«Лунсин» разрабатывает Кызыл-Таштыгское полиметаллическое месторождение с лицензией до 1 мая 2031 года. «Планируемый объем добычи составляет 1 млн т ежегодно с 2022 по 2031 год»,— говорится на ее сайте.

Учредителем ООО «Лунсин» является ООО «Хэйлунцзянская горная компания “Цзыцзинь Лунсин”» (Китай). По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 «Лунсин» получила чистую прибыль в 10,22 млрд руб.

Валерий Лавский