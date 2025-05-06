Трамп о присоединении Канады к США: никогда не говори «никогда»

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с премьер-министром Канады Марком Карни. Американский президент вновь заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, и такое развитие событий имеет «массу преимуществ».

«Как вы знаете из сферы недвижимости, есть такие места, которые никогда не продаются»,— сказал Марк Карни, комментируя заявления Дональда Трампа на эту тему. «Никогда не говори ''никогда''»,— ответил американский президент (цитата по Reuters).

«Когда вы избавляетесь от этой искусственно нарисованной линии (государственной границы.—''Ъ''), которую кто-то провел много лет назад с помощью линейки, просто прямой линией прямо через всю страну, когда вы смотрите на это прекрасное образование, как единое целое, когда я посмотрел на это, я сказал, что так и должно быть»,— сказал Дональд Трамп.

Дональд Трамп неоднократно предлагал присоединить Канаду к США. Отвечающий за отношения Оттавы и Вашингтона канадский министр финансов Доминик Леблан говорил, что тем самым американский лидер пытается «посеять смятение, взбудоражить людей, создать хаос, зная, что этого никогда не произойдет». Марк Карни также всегда исключал такую возможность.

Лусине Баласян