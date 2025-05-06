Ушаков: Путин и Си 8 мая обсудят газопровод «Сила Сибири-2»

Газопровод «Сила Сибири-2» станет одной из тем будущих переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, запланированных на 8 мая. Об этом заявил на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я думаю, естественно, все экономические вопросы, энергетика (будут обсуждаться),— ответил господин Ушаков на вопрос, поднимут ли лидеры двух стран тему газопровода.— Конечно, будет (обсуждена)».

Трубопровод «Сила Сибири-2» должен соединить месторождения газа в Сибири и Синьцзян-Уйгурский автономный район на западе Китая. Об окончательном согласовании условий строительства магистрали «Газпромом» и китайской компанией CNPC сообщалось в декабре 2023 года.

Си Цзиньпин посетит Россию по официальному приглашению Владимира Путина. Помимо переговоров лидер Китая примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.