Садоводы Кубани увеличили отгрузку яблок на 28% в 2025 году

Садоводы Краснодарского края за первые три месяца 2025 года отгрузили 71,9 тыс. т свежих яблок для отправки в регионы России. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем экспорта вырос на 28%, сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: freepik.com Фото: freepik.com

С заявлениями на оформление карантинных сертификатов для вывоза яблок в первом квартале 2025 года обратились 48 компаний-грузоотправителей, что на 26% больше, чем годом ранее.

Поставки кубанских яблок осуществлялись в 47 субъектах России. Основными направлениями стали: Москва и Московская область (11,3 тыс. т), Санкт-Петербург и Ленинградская область (4,4 тыс. т), Татарстан (4,2 тыс. т), Свердловская область (3,1 тыс. т), Новосибирская область (3 тыс. т), Воронежская область (2,8 тыс. т) и Нижегородская область (2,6 тыс. т).

По информации администрации Краснодарского края, урожай яблок в регионе в 2024 году составил 525 тыс. т. За последние десять лет на Кубани производство плодов и ягод в промышленном секторе увеличилось более чем вдвое. В 2024 году садоводы края собрали рекордный урожай — 550 тыс. т фруктов и ягод.

Ключевые предприятия по выращиванию фруктов и ягод расположены в Славянском, Ленинградском, Абинском, Динском, Ейском и Тимашевском районах Краснодарского края.

Нурий Бзасежев