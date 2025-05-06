DoorDash покупает Deliveroo за $3,9 млрд

Британский сервис доставки еды Deliveroo дал согласие на поглощение со стороны крупнейшего американского конкурента DoorDash. По условиям соглашения DoorDash приобретет акции Deliveroo, заплатив за каждую по 180 пенсов, то есть с 44-процентной премией. Таким образом, вся сделка оценивается в £2,9 млрд ($3,9 млрд). Слияние еще должно получить окончательное одобрение со стороны акционеров обеих компаний.

Если сделка состоится, объединенная компания будет представлена более чем в 40 странах мира. Число клиентов, обслуживаемых ею ежемесячно, достигнет почти 50 млн. По итогам 2024 года валовая стоимость заказов, выполненных обоими сервисами, достигла $90 млрд.

Глава DoorDash Тони Сюй заявил, что «давно восхищался» командой Deliveroo, которая «со всей страстью ориентирована на своих клиентов». Между тем первичное размещение акций Deliveroo в 2021 году стало одним из самых провальных на Лондонской фондовой бирже. В первый день торгов акции Deliveroo упали почти на 30%. С 2021 года акции британской компании потеряли более 50%.

После объявления о сделке акции Deliveroo показывают рост почти на 2%. Акции DoorDash растут на электронных торгах на 0,15%.

Алена Миклашевская