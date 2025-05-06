Численность населения Ярославля продолжает снижаться

В Ярославле, по данным на 1 января 2025 года, численность постоянного населения составила 563,7 тыс. человек. Соответствующие данные отражены в информации о социально-экономическом положении города по итогам 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Согласно данным Ярославльстата, на 1 января 2024 года в городе проживали 567,4 тыс. человек, а на 1 января 2022 года — 575 тыс.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в целом в регионе на начало 2025 года проживали 1179,3 тыс. человек, что на 8,3 тыс. меньше, чем на начало 2024 года.

Алла Чижова