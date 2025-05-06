В Казани ввели запрет на продажу алкоголя 9 Мая. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Под запрет продажи алкогольной продукции попадают центр города, парк Победы, парк у центра семьи «Казан», несколько скверов и другие локации.

Как уточнил руководитель Госалкогольинспекции Республики Татарстан Рустем Арсланов, вводимые ограничения не распространяются на заведения общественного питания.

«Сотрудники Госалкогольинспекции совместно с подразделениями МВД по Республике Татарстан будут контролировать исполнение данного запрета»,— сказал господин Арсланов.

Артём Дергунов