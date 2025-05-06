Армянская парламентская оппозиция готова начать процесс импичмента Пашиняна

Оппозиционная фракция парламента Армении «Честь имею» заявила о готовности начать процесс импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна. С предложением объявить импичмент действующему премьеру ранее обратились к депутатам парламента инициаторы гражданского движения «Мы начеку» Нарек Малян и Эдгар Казарян.

«Выражаем готовность без каких-либо предусловий обсудить вопрос кандидата и инициировать процесс выражения недоверия премьер-министру»,— заявил глава парламентской фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян. Он отметил, что в настоящее время у фракции нет кандидата в премьер-министры.

Крупнейшая оппозиционная парламентская фракция «Армения» в начале мая подтвердила готовность выступить за смену главы правительства. В распространенном руководством заявлении утверждалось, что фракция готова предоставить подписи всех своих 28 депутатов для инициации импичмента господина Пашиняна.

Для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить кандидатуру премьер-министра. Вотум недоверия главе армянского правительства может быть вынесен, если за импичмент проголосуют как минимум 54 депутата из 107. В оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» в совокупности входят 34 депутата. 69 мандатов принадлежит правящей партии «Гражданский договор». Оставшиеся четыре депутата обладают независимым статусом.

Анастасия Домбицкая