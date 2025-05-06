В Челябинске УФАС возбудило дело по рекламе ОСАГО от ВТБ

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело по признакам ненадлежащей рекламы страховых услуг от ВТБ. Заседание комиссии по его рассмотрению назначено на 12 мая, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

С жалобой на банк в УФАС обратился местный житель, получавший СМС рекламного характера без согласия. ВТБ предлагал южноуральцу оформить страховку на автомобиль: «Улучшите ОСАГО! Защита вашего автомобиля…».

Согласно федеральному закону «О рекламе», распространение подобных сообщений возможно по предварительному согласию абонента на получение рекламной информации от конкретной организации.

В случае установления вины банку грозит штраф.