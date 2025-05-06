Главные новости к утру 6 мая

В ночь на 6 мая работу приостановили четыре главных аэропорта Москвы — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, за ночь на пути к городу было сбито 19 беспилотников.

Мещанский районный суд Москвы арестовал историка и писателя Павла Гнилорыбова за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

Власти Волгоградской области пока не планируют проводить референдум о возвращении региональной столице названия Сталинград, выяснил «Ъ». Областное законодательство допускает проведение плебисцита, но не требует этого. Однако на выяснении мнения жителей настаивает большинство фракций Госдумы.

За год доверие к мессенджеру Telegram со стороны специалистов по кибербезопасности снизилось ввиду изменений политики конфиденциальности компании. Наиболее защищенным приложением для общения эксперты называют заблокированный в России Signal, а среди новых игроков на рынке — австралийский Session.

Великобритания готовится к военному нападению со стороны России. Как сообщает издание Telegraph, чиновникам было поручено обновить планы действий в чрезвычайных ситуациях. Последний раз они редактировались в 2005 году.

В рамках оптимизации портфеля застройщики продолжают распродавать часть своих земель. Так, группа «Инград» в прошлом году продала 2,5 тыс. га в разных районах Подмосковья оценочной стоимостью до 1,9 млрд руб. Но компания получила убыток от продажи. Новый владелец группы — Sminex Алексея Тулупова — планирует распродать все земли в Подмосковье.

Минпромторг может включить зарядные хабы в новую программу субсидирования электрозарядных станций (ЭЗС), узнал «Ъ». Речь идет о площадках с несколькими силовыми модулями для ЭЗС.

Сын экс-главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф перестал быть учредителем холдинга «Экто» с активами на 62 млрд руб. Его доля перешла личному фонду ЮВС.