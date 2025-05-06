Питание на выбор

Минпромторг может включить зарядные хабы в новую программу субсидирования электрозарядных станций (ЭЗС), узнал “Ъ”. Речь идет о площадках с несколькими силовыми модулями для ЭЗС. Хотя операторы станций заинтересованы в установке хабов, на их окупаемость может негативно повлиять медленный рост парка электромобилей. Оптимальным будет поэтапное развитие хабов в местах с высоким трафиком, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Минпромторг может включить зарядные хабы в новую программу субсидирования ЭЗС, сообщил источник “Ъ”, знакомый с обсуждением. Это касается локаций сразу с несколькими зарядными станциями, каждая из которых сможет претендовать на субсидию. Еще один механизм поддержки хабов с одним или несколькими более мощными силовыми модулями прорабатывает ВЭБ.РФ. Прошлая программа субсидирования установки ЭЗС действовала в 2022–2024 годах. Максимальная субсидия составляла 60% от стоимости станции, столько же приходилось на технологическое присоединение, но не более 1,86 млн руб. и 0,9 млн руб. соответственно.

В Минпромторге подтвердили “Ъ”, что поддержка создания хабов в виде единого комплекса зарядной инфраструктуры с вынесенным блоком силовых модулей обсуждается. Но в базовом инструменте развития электрозарядной инфраструктуры запланирована поддержка только отдельно стоящих станций, уточнили в ведомстве. В ВЭБ.РФ подтвердили “Ъ”, что также рассматривают проекты создания зарядной инфраструктуры.

Председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) Армен Сафарян поясняет, что «зарядный хаб» — это локация, на которой можно одновременно осуществить зарядку большего количества электротранспорта относительно отдельно стоящей ЭЗС. По мнению АПОЭ, зарядный хаб может выглядеть как один мощный силовой модуль с вынесенными на парковку пользовательскими интерфейсами или как несколько стандартных отдельно стоящих станций. Сейчас зарядных хабов в стране единицы и все они — группы отдельно стоящих станций. «При этом зарядные хабы с единым силовым модулем — более гибкое решение, позволяющее заряжать большей мощностью в том числе разные типы транспортных средств в зависимости от месторасположения»,— отмечает господин Сафарян.

Однако операторы ЭЗС обеспокоены низкой загрузкой уже установленных станций. В «Россетях» сказали “Ъ”, что загрузка их ЭЗС составляет около 2−4%, что недостаточно для окупаемости в целевом периоде восьми-десяти лет. В «АтомЭнерго» считают, что важно стимулировать спрос на электромобили, иначе даже самая развитая сеть зарядных станций рискует оказаться неэффективной. Объем необходимого субсидирования для хабов, уточнили там, должен быть не менее 80% от стоимости проекта. «"АтомЭнерго" планирует начать установку подобных хабов через предоставление льготных кредитов ВЭБ.РФ не ранее 2026 года»,— сообщили “Ъ” в компании.

Гендиректор Sitronics Electro Андрей Гурленов поддерживает инициативу, но делать моноблочный зарядный хаб мощностью более 450 кВт, по его словам, пока нецелесообразно и экономически невыгодно. У компании уже есть хабы в жилых комплексах — низкой мощности и большой емкости по количеству машин, от шести и более, для одновременной зарядки. «Мы видим, что сейчас успешно работают точки под две зарядные станции, три — хороший шаг развития на 2025–2027 годы»,— говорит господин Гурленов. При этом объем субсидирования, по его мнению, должен быть аналогичен действовавшей ранее программе — до 60% от стоимости.

Управляющий директор PUNKT E Константин Алябьев позитивно оценивает включение в перечень господдержки модульных станций (split system; зарядный комплекс с вынесенным силовым модулем), но отмечает, что механизм льготного кредитования проигрывает действующим субсидиям на классические интегрированные станции 150 кВт. По его словам, PUNKT E пока в экспериментальном режиме планирует установку модульных станций, которые больше всего подходят для парковок больших деловых и коммерческих объектов, а также для крупных логистических развязок.

Йоханнес-Корнелиус Ростовский из «Эйлер — аналитические технологии» подчеркивает, что хабы требуют серьезных инвестиций, подключения к электросетям высокой мощности и могут создавать дополнительную нагрузку на энергосистему. «В России при таком маленьком парке и текущих падающих продажах электромобилей, а также уже имеющейся низкой загрузке ЭЗС, есть существенные риски»,— говорит аналитик. Хабы, по его мнению, должны быть экономически выгодны для пользователя, что обеспечит адекватная тарифная сетка, которую можно сформировать только при достаточном количестве электромобилей и конкуренции среди операторов ЭЗС. «Оптимальный путь — развитие зарядных хабов поэтапно, в местах с высоким трафиком и прогнозируемым спросом»,— считает господин Ростовский.

По данным «Автостата», продажи новых электромобилей в первом квартале 2025 года сократились на 69% год к году, до 1,85 тыс. штук. Как указывают в агентстве, российский рынок новых электромобилей остается в отрицательной зоне десять месяцев подряд, а в этом году падение ускорилось. Парк электромобилей в РФ на 1 января в «Автостате» оценивают в 59,6 тыс. штук — 0,12% от всех легковых машин.

Анна Тыбинь