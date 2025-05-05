В Москве арестовали историка и писателя Павла Гнилорыбова

Мещанский районный суд Москвы арестовал историка и писателя Павла Гнилорыбова за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), следует из данных в картотеке суда. Подробности дела пока не уточняются.

Павел Гнилорыбов — научный сотрудник Музея Москвы, создатель Telegram-канала «Архитектурные излишества», на который подписано более 116 тыс. человек. Читает лекции и ведет публицистическую деятельность. Писал для Weekend.