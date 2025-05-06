Земельный банк опустошается

В рамках оптимизации портфеля застройщики продолжают распродавать часть своих земель. Так, группа «Инград» в прошлом году продала 2,5 тыс. га в разных районах Подмосковья оценочной стоимостью до 1,9 млрд руб. Но компания получила убыток от продажи. Чтобы и дальше не управлять непрофильными для себя активами, новый владелец группы — Sminex Алексея Тулупова — планирует распродать все земли в Подмосковье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2024 году ГК «Инград» продала 2,5 тыс. га в Подмосковье, совокупный убыток от операций составил 1,4 млрд руб., обнаружил “Ъ” в опубликованной 30 апреля 2025 года отчетности компании по МСФО за прошлый год. В частности, девелопер реализовал 1,86 тыс. га в Дмитровском районе, 500 га в Клинском районе и 172 га в Наро-Фоминском районе. Таким образом, земельный банк застройщика в регионе сократился с 15,6 тыс. до 13,1 тыс. га. Покупатели активов не уточняются. Вице-президент по финансовым и юридическим вопросам Sminex (владеет «Инградом») Елена Кульбикова сообщила “Ъ”, что эти сделки были проведены еще до приобретения девелопером компании.

ГК «Инград» ранее входила в топ-20 российских застройщиков по объему строительства, реализовывая в августе 2024 года 712 тыс. кв. м. До октября 2024 года компанию контролировал концерн «Россиум» Романа Авдеева и Сергея Сударикова, после — Sminex Алексея Тулупова. Сделка оценивалась в 35–40 млрд руб. Выручка «Инграда» в 2024 году сократилась на 25% год к году, до 47 млрд руб., чистый убыток составил 3 млрд руб. против прибыли в 785 млн руб. годом ранее.

Партнер группы «Мета» Максим Лещев считает, что землями «Инграда» могли заинтересоваться девелоперы складской недвижимости или застройщики коттеджных поселков. По оценке директора департамента земельных проектов NF Group Максима Чернядьева, суммарная стоимость проданных «Инградом» 2,5 тыс. га в Подмосковье может достигать 1–1,9 млрд руб.

При продаже активов «Инград» получил убыток в 1,4 млрд руб. Он может быть связан с дополнительными расходами, включая налоги, сборы, комиссии посредников, предполагает управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. Кроме того, продолжает он, могла снизиться стоимость земли за время владения, а если площадки были приобретены в кредит, тогда компания не сумела даже полностью погасить задолженность. «Но в принципе фактические убытки после продажи активов — не редкое явление»,— оговаривается господин Сырцов.

Елена Кульбикова также отметила, что компания выводит в активную продажу оставшиеся на сегодняшний день у «Инграда» 12,4 га. Руслан Сырцов не исключает, что некоторые из них могут быть проданы с дисконтом относительно рыночной цены, чтобы сэкономить на дальнейшем обслуживании земли.

Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин считает, что Sminex избавляется от непрофильных для себя активов. Для Sminex этот земельный банк в Московской области изначально шел как обременение к основному, достаточно обширному портфелю «Инграда», подтверждает руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Эти площадки активно экспонировались еще «Инградом» до смены владельцев, а Sminex лишь актуализировал оценку и продолжил ранее начатый процесс, добавляет он.

Девелопер уже нашел покупателя на ряд проектов «Инграда» в Подмосковье — жилые комплексы «Одинград» в Одинцовском районе и «Новое Пушкино» в «Белый град» рядом с Мытищами, писала газета «Ведомости». Покупателем активов станет ГК «Вектор». Аналогично Sminex поступал с непрофильными активами поглощенного застройщика «Интеко». После сделки из его портфеля выбыли территория завода «Крион» на юге Москвы (см. “Ъ” от 6 мая 2024 года), проект застройки промзоны «Коровино» на севере города, производственные активы и площадки в Ростовской области и другие.

Дарья Андрианова