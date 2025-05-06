В инвестиции добавили личного

Сын экс-главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф перестал быть учредителем холдинга «Экто» с активами на 62 млрд руб. Его доля перешла личному фонду ЮВС. По мнению юристов, смена структуры владения может снизить риски санкций, позволит получать налоговые льготы и обеспечит гибкость в управлении. Менее чем за год число личных фондов в РФ выросло в шесть раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Юсуф Алекперов, сын основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова (Forbes оценивает его состояние в $28,7 млрд), вышел из капитала инвестиционного холдинга «Экто», следует из данных ЕГРЮЛ. Учредителем 100% ООО «Экто» в конце апреля стал личный фонд ЮВС, созданный в марте этого года. Управляющим фонда назначен Константин Санин, который возглавляет «Экто» с 2019 года. Господин Санин на вопросы “Ъ” не ответил, в «Экто» комментарий также не предоставили. Связаться с Юсуфом Алекперовым не удалось.

По собственным данным, под управлением «Экто» активы стоимостью 62 млрд руб. Общий оборот компаний оценивается в 28 млрд руб. В числе активов железнодорожный оператор «Вестерн Петролеум Транспортэйшн», 50% автодилера «Лукавто», бренд энергетических напитков Plan B, продающийся на АЗС, в том числе ЛУКОЙЛа, и в сети «Магнит» и т. д.

Ранее в «Экто» входила нефтесервисная компания «Вэллтех», где 49% принадлежало ЛУКОЙЛу через «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В январе этого года «Вэллтех» попал в SND List. Сейчас, согласно ЕГРЮЛ, по 25,5% компании владеют Николай Крылов и Елена Мынова. Собственник остальной доли не раскрывается. При этом личный фонд ЮВС в апреле создал ООО «Вэлл» с основным видом деятельности — предоставление услуг в области добычи нефти и газа. В «Вэллтехе» “Ъ” не ответили.

Юсуф Алекперов также был включен в SND List в январе этого года. Партнер юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Илья Алещев говорит, что смена структуры владения «Экто» может быть связана со стремлением отделить российские активы от попавшего под персональные санкции учредителя. По словам партнера White Stone Романа Лобанова, передача активов в личный фонд может помочь снизить риски блокировки счетов, активов или сделок, связанных с попавшими под санкции лицами. В личный фонд, к примеру, перешла доля находящегося под санкциями Игоря Кесаева в Mercury Retail, управляющей сетями «Красное & Белое» и «Бристоль» (см. “Ъ” от 21 декабря 2023 года). Но партнер FTL Advisers Мария Кукла указывает на отсутствие подтвержденной практики «действенности» такого варианта структурирования. По ее словам, помешать могут исторические связи лица с активом.

Учреждать личные фонды в России можно с марта 2022 года. В такой фонд нужно передать имущество рыночной стоимостью не менее 100 млн руб. Роман Лобанов отмечает, что помимо высокого уровня конфиденциальности перевод активов в личный фонд позволяет получить налоговые льготы, включая льготную ставку налога на прибыль (15% для пассивных доходов), а также гибко управлять активами, в том числе через настройку условий распределения имущества. Для тех, кто сохраняет присутствие в западных странах, передача российского бизнеса в личный фонд может уменьшить риск закрытия счетов в зарубежных банках, добавляет господин Алещев. Партнер и руководитель практики налогового права и управления частным капиталом «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Сергей Жестков говорит, что личные фонды становятся хорошей альтернативой иностранным трастам. По его словам, как и трасты, личные фонды могут выполнять разные функции, например быть семейным инвестиционным фондом, семейным банком, семейным пенсионным фондом и т. п.

На 5 мая 2025 года в РФ зарегистрировано 248 личных фондов, отмечает Мария Кукла. По ее словам, ЗПИФов существует во много раз больше, зато количество личных фондов выросло в шесть раз менее чем за год: «Редко какой инструмент с таким "высоким порогом входа" может сравниться по взлету популярности». Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель поясняет, что ЗПИФ, в отличие от личного фонда,— имущественный комплекс. По его словам, учредитель перестает быть собственником имущества и становится владельцем пая. Кроме того, процесс создания ЗПИФа более сложный и затратный, в том числе в части последующего содержания, и может растянуться на год, а срок регистрации личного фонда — три дня, отмечает господин Учитель. Илья Алещев добавляет, что ЗПИФ лишь отчасти решает задачу обеспечения конфиденциальности и управляющая компания обязана управлять имуществом ЗПИФа на основании инвестиционной декларации, а не указаний пайщиков.

Ольга Семеновых