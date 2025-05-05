Умер призер чемпионатов мира по борьбе и лидер киевской ОПГ Виктор Авдышев

Бронзовый призер чемпионатов мира (1978, 1983) и Европы (1983) по греко-римской борьбе Виктор Авдышев скончался на 69-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России. Причина смерти не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Авдышев (слева) и Юрий Григорьев (справа)

Фото: Виктор Будан, Александр Яковлев / ТАСС Виктор Авдышев (слева) и Юрий Григорьев (справа)

Фото: Виктор Будан, Александр Яковлев / ТАСС

Авдышев стал чемпионом СССР по классической борьбе в 1978 году. Через год выиграл летнюю Спартакиаду народов СССР. В 1984 году Авдышев завершил спортивную карьеру.

В 1989 году он основал Авдышевскую ОПГ в Киеве, куда входили бывшие борцы. Группировка занималась рэкетом. Авдышев считался одним из наиболее влиятельных криминальных авторитетов Украины.

В 1995 году Авдышева арестовали. Следствие длилось три года. Как сообщали местные СМИ в то время, за неделю до вынесения приговора он уговорил судью отпустить его под залог на похороны матери и по поддельным документам бежал в Азербайджан. Суд заочно приговорил Авдышева к четырем годам лишения свободы и объявил его в международный розыск.

Таисия Орлова