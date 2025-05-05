Один из пострадавших в перестрелке в Махачкале умер в больнице

Минздрав Дагестана сообщил о не менее семи раненых в результате нападения на патруль ДПС в Махачкале. Учреждение уточнило ТАСС, что один из пострадавших умер в больнице.

«Один сотрудник полиции погиб на месте, еще двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали бригадами скорой помощи. Двоих тяжелораненых боевиков также госпитализировали в стационар»,— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава.

Также ранения получили двое гражданских, в том числе девочка 17 лет. Тяжесть ее состояния врачи оценивают как среднюю.

Третий отдел по расследованию особо важных дел Дагестанского управления Следственного комитета России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), ст. 166 (угон без цели хищения) и ст. 226 (хищение оружия) УК РФ.

Юлия Рыбина, Махачкала; Никита Черненко