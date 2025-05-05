В Уфе воду отключили в 18 жилых домах, лицее, детсаду и колледже

В Калининском районе Уфы произошло аварийное отключение горячего водоснабжения, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города. Без воды остались семь жилых домов 36, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44 на Нежинской улице и дом 63 на Интернациональной улице. Ремонтные работы проводят сотрудники УЖХ района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

В Кировском районе без холодной и горячей воды остались 10 жилых домов: 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 на улице Кувыкина и 28, 28/1, 30 на Дуванском бульваре.

В Советском районе без холодной воды остались детский сад №326, лицей №24 и Башкирский экономико-юридический колледж.

Ремонтные работы проводят сотрудники ГУП «Уфаводоканал».

Причина отключения воды, как и время завершения работ, не указывается.

Венера Хисамова