Bloomberg: ЕС планирует полностью отказаться от российского газа к 2027 году

Евросоюз готовит меры по запрету импорта российского газа, включая СПГ, к концу 2027 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Доля России в газовом импорте ЕС упала до 19% в 2023 году против 40% до военной операции на Украине.

Основной проблемой для ЕС стал рост поставок российского сжиженного газа, который компенсировал сокращение трубопроводных поставок «Газпрома». В июне комиссия предложит запретить новые сделки и спотовые контракты — они должны быть прекращены к 2025 году.

Однако долгосрочные соглашения, покрывающие большую часть импорта, остаются сложным вопросом из-за условий «бери или плати». Их планируют отменить к 2027 году, если ЕС обеспечит альтернативные поставки из США, Катара и Африки.

По данным источников, отказ от российского газа не должен резко повлиять на цены благодаря росту глобальных мощностей по производству СПГ. Окончательное решение может быть скорректировано перед официальным объявлением во вторник.