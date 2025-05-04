В Башкирии пострадавший от нападения медведя находится в тяжелом состоянии

Врачи Белорецкой центральной районной клинической больницы борются за жизнь 70-летнего мужчины, на которого сегодня напал медведь, сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

«Пациента доставили в Белорецкую ЦРКБ в крайне тяжелом состоянии. У него множественные переломы и рваные раны»,— отметил он.

Как сообщила пресс-служба министерства природопользования и экологии республики, несчастный случай произошел в деревне Шарипово Абзелиловского района на территории охотничьих угодий, закрепленных за Ассоциацией охотников и рыболовов республики. Деревня находится в горно-лесистой местности около границы с Белорецким районом. На место происшествия выезжал государственный инспектор минэкологии для выяснения обстоятельств произошедшего.

Майя Иванова