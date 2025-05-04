Пермский разработчик телекоммуникационного оборудования снизил выручку и прибыль

Пермский производитель автомобильной электроники и телекоммуникационного оборудования ООО «Форт-Телеком» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», выручка общества составила 4,1 млрд руб., что ниже показателя прошлого года на 14% (в 2023-м 4,8 млрд руб.). Чистая прибыль уменьшилась с 1,8 млрд до 1,5 млрд руб. (15,6%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно порталу Rusprofile, ООО «Форт-Телеком» зарегистрировано в 2007 году. 51% долей компании принадлежит Сергею Макаренко. Продукция компании-разработчика электроники, систем безопасности и программного обеспечения ООО «Форт-Телеком» широко применяется в России, СНГ, Европе, Китае, Малайзии, странах Среднего Востока и Южной Америки.