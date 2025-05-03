Главные новости 1-3 мая. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области в преддверии 80-летия Великой Победы привели в порядок более 2 тысяч памятников, обелисков и воинских захоронений.

В Белой Калитве открыли парк им. Маяковского. Работы по устранению дефектов по благоустройству завершили к 1 мая.

В Ростовской области выросли цены на топливо для автомобилей. Средняя стоимость бензина составила 60,82 рубля за литр.

Рейс ростовской авиакомпании «Азимут», который должен был вылететь по маршруту «Минеральные воды — Ереван», прервали из-за технических неполадок воздушного судна.

В ночь со 2 на 3 мая в Ростовской области силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага. Беспилотные летательные аппараты военные уничтожили в двух городах и трех районах региона.

В Ростовской области по постановлению прокурора компания привлечена судом к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. На ответчика наложен административный штраф в размере 500 тысяч рублей.

В дорожной аварии в Каменском районе Ростовской области три человека погибли, а один получил травмы и был госпитализирован.