Рейс ростовской авиакомпании «Азимут» снова прервали из-за технических неполадок воздушного судна. Информация об этом инциденте появилась на портале AVIAINCIDENT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, рейс «Минеральные воды — Ереван», запланированный на 01 мая, пришлось прервать. Авиалайнер вернули на стоянку со стартовой площадки.

Аналогичная ситуация произошла 27 апреля — авиакомпании пришлось прервать рейс ночной рейс «Минеральные воды — Челябинск (Баландино)».

Отметим, что «Азимут» планирует в 2025 году купить еще два воздушных судна.

Мария Хоперская