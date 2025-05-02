В Ростовской области бензин АИ-92 подорожал на шесть рублей

В Ростовской области продолжают расти цены на топливо. Средняя стоимость, по состоянию на конец апреля, составила 60,82 рубля. Информацию об актуальной стоимости бензина опубликовали в Росстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, стоимость бензина АИ-98 не изменилась — 82,13 руб. за литр. Незначительный рост цен зафиксировали на АИ-95 — до 62,92 руб./литр (+0,04 руб.), стоимость дизельного топлива составила 66,51 руб. за литр (+0,07 руб.).

Больше всего подорожал АИ-92 — с 50,58 до 56,64 руб./литр (+6,06 руб.).

Мария Хоперская