На Дону по постановлению прокуратуры юрлицо оштрафовали на 500 тысяч рублей

В Ростовской области по постановлению прокурора юрлицо привлечено судом к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). На ответчика наложен административный штраф в размере 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дело об административном правонарушении было возбуждено по результатам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. Проверку провела прокуратура Новошахтинска.

«Установлено, что в январе этого года директор коммерческого предприятия, действуя в его интересах и желая предотвратить значительные финансовые потери фирмы, передал представителю организации-контрагента незаконное денежное вознаграждение в размере 100 тыс. руб. за отказ от обращения в суд с исковым заявлением и заключение мирового соглашения»,— говорится в релизе облпрокуратуры.

Здесь добавили, что уголовное дело в отношении лица, передавшего незаконное денежное вознаграждение, находится сейчас на рассмотрении в суде.

Владимир Андреев