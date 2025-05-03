На Дону в ночь на 3 мая беспилотники сбили в двух городах и трех районах

В ночь со 2 на 3 мая в Ростовской области силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона. Он уточнил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в городах Новошахтинск и Каменск, а также в Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«К сожалению, из-за падения обломков БПЛА загорелись крыши двух домов в поселке Целина, – говорится в сообщении. – Из одного дома эвакуирована семья из пяти человек: двух родителей и троих детей. К счастью, никто из них не пострадал. Люди находятся у родных. Им будет оказана необходимая помощь».

Врио губернатора добавил, что второй дом – нежилой. На место падения обломков беспилотников выехали дежурные оперативные службы и представители местной администрации.

Минувшей ночью по всей территории Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Информация об этом появилась 3 мая в 0:15 в системе РСЧС. Жителям региона рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

Владимир Андреев