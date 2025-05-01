В Белой Калитве открылся обновленный парк имени Маяковского
В Ростовской области в Белой Калитве прошло открытие парка им. Маяковского. Работы по устранению дефектов по благоустройству завершили к 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
Отмечается, что подрядчики обновили плитку, установили ограждения, отреставрировали отделку, запустили систему автоматического полива, привели в порядок вольеры зоопарка и аттракционы, а также демонтировали устаревшие объекты.
Кроме того, к открытию обновленного парка администрация города при поддержке местных предпринимателей установила новые сезонные аттракционы.