В аварии в Ростовской области три человека погибли и один пострадал

Сегодня, 3 мая, в 14:20 в Каменском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области. Здесь уточнили, что ДТП случилось на федеральной трассе М-4 «Дон», на участке 918 км + 500 м (направление — на север).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, водитель 1971 года рождения управлял «КамАЗом», который двигался из Краснодара, и потерял контроль над автомобилем. В результате, грузовик стал двигаться по обочине и наехал на легковой прицеп. В нем находились светящиеся дорожные знаки. Далее «КамАЗ» наехал на стоящую рядом «ГАЗель» и рабочих, осуществлявших покраску ливневых водоотводящих бетонных конструкций.

В результате ДТП, погибли трое рабочих. Водитель «ГАЗели» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Проводится расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ефим Мартов