На Дону к 9 мая в порядок привели более двух тысяч памятников и мемориалов

В Ростовской области более двух тыс. памятников, обелисков и воинских захоронений привели в порядок в преддверии празднования 80-летия Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

В патриотической акции «Дон помнит» по приведению в порядок мемориалов приняли участие более 28 тыс. жителей Дона. Более того, в регионе прошло более двух тыс. мероприятий, посвященных Дню Победы, а 9 мая проведут свыше 200 мероприятий.

Уточняется, что во время майских праздников будут задействованы около 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов и более тысячи дружинников, а для круглосуточной охраны памятников и мемориалов привлекут сотрудников частных организаций.

Снежана Стодольская