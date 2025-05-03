Главные новости за 3 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Новороссийске в результате атаки БПЛА пострадали двое взрослых и два ребенка. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Российские системы ПВО за ночь перехватили 170 украинских беспилотников, 11 ракет различного типа. Наибольшее количество дронов — 96 единиц — было сбито над территорией Республики Крым. В Краснодарском крае уничтожено 47 беспилотников.

В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки беспилотников. Сейчас администрация города формирует план аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения.

Следственный комитет России по Краснодарскому краю проводит проверку инцидента в Сочи, где группа подростков избила школьника.

Семья из Ростова-на-Дону госпитализирована после атаки БПЛА в Новороссийске. Отца и младшего ребенка, пострадавших при атаке беспилотников этой ночью в Новороссийске, транспортируют в Краснодарскую краевую больницу.

Силы Черноморского флота уничтожили 23 безэкипажных катера и сбили 11 ракет.

В поселке Новознаменском строят шесть дорог и надземный переход. Общая протяженность новых дорог составит 4,8 тыс. м. Длина надземного перехода составит 200 м, ширина — 3 м.

Следственный комитет России начал расследование атаки украинских беспилотников на жилые кварталы Новороссийска Краснодарского края и ДНР.