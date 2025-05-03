Силы Черноморского флота уничтожили 23 безэкипажных катера и сбили 11 ракет

В течение суток силы Черноморского флота ликвидировали 23 беспилотных катера над Республикой Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ночью российские системы ПВО уничтожили восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow британского производства и три противокорабельные ракеты «Нептун». Жертв и разрушений в результате атаки нет.

Ранее российские системы ПВО за ночь перехватили 170 украинских беспилотников, 11 ракет различного типа, а Черноморский флот уничтожил 14 безэкипажных катеров. Наибольшее количество дронов — 96 единиц — было сбито над территорией Республики Крым. В Краснодарском крае уничтожено 47 беспилотников.

Алина Зорина