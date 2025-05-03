Следователи начали проверку после драки между школьниками в Сочи
Следственный комитет России по Краснодарскому краю проводит проверку инцидента в Сочи, где группа подростков избила школьника. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю
Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. Руководитель краснодарского СКР Андрей Маслов взял ход расследования под личный контроль в краевом следственном управлении.
Полиция уже установила личности шестерых участников драки. Все они учатся в местной школе. Несовершеннолетних вместе с родителями вызвали в отделение полиции.