В Новороссийске в результате атаки БПЛА пострадали двое взрослых и два ребенка

Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Черноморское побережье Краснодарского края. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новороссийске. Об этом сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Атака киевского режима на гражданские объекты региона продолжается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Новороссийске в результате атаки повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, в Новороссийске обломки дронов повредили три резервуара на зерновом терминале. По предварительной информации, на терминале никто не пострадал. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание.

Фрагменты беспилотников также упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. В этих населенных пунктах повреждены частные дома, среди местных жителей пострадавших нет.

Наталья Решетняк