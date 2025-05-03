Пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске доставят в краевую больницу Кубани
Отца и младшего ребенка, пострадавших при атаке беспилотников этой ночью в Новороссийске, транспортируют в Краснодарскую краевую больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
После стабилизации состояния пострадавших их планируют перевезти в Ростов-на-Дону. Власти Ростовской области окажут пострадавшей семье материальную помощь.
Ранее сообщалось о том, что семья из четырех человек находится в городской больнице №1 в Новороссийске. Мать — в тяжелом состоянии, отец и дети в состоянии средней тяжести.
Атака беспилотников на Новороссийск произошла этой ночью. Пострадали многоквартирные дома в ЖК «Аврора» и по улице Суворовской. В городе введен режим ЧС.