Пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске доставят в краевую больницу Кубани

Отца и младшего ребенка, пострадавших при атаке беспилотников этой ночью в Новороссийске, транспортируют в Краснодарскую краевую больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

После стабилизации состояния пострадавших их планируют перевезти в Ростов-на-Дону. Власти Ростовской области окажут пострадавшей семье материальную помощь.

Ранее сообщалось о том, что семья из четырех человек находится в городской больнице №1 в Новороссийске. Мать — в тяжелом состоянии, отец и дети в состоянии средней тяжести.

Атака беспилотников на Новороссийск произошла этой ночью. Пострадали многоквартирные дома в ЖК «Аврора» и по улице Суворовской. В городе введен режим ЧС.

Алина Зорина