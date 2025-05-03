Минобороны: над Краснодарским краем сбито 47 украинских дронов

Российские системы ПВО за ночь перехватили 170 украинских беспилотников, 11 ракет различного типа, а Черноморский флот уничтожил 14 безэкипажных катеров. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Наибольшее количество дронов — 96 единиц — было сбито над территорией Республики Крым. В Краснодарском крае уничтожено 47 беспилотников, в Ростовской области — девять, в Брянской и Курской областях — по восемь, в Белгородской области — два аппарата.

Кроме того, над акваторией Черного моря системы ПВО перехватили восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и три управляемые ракеты «Нептун-МД».

В период с 02:00 до 05:00 огневые средства Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидировали 14 украинских безэкипажных катеров.

Наталья Решетняк