СКР расследует атаку украинских беспилотников на жилые дома в Новороссийске
Следственный комитет России начал расследование атаки украинских беспилотников на жилые кварталы Новороссийска Краснодарского края и ДНР. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В результате нападения в Новороссийске повреждены три многоэтажных дома в жилом комплексе «Аврора» и на улице Суворовской. Четверо пострадавших находятся в больнице. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
СК России намерен изучить все обстоятельства случившегося и дать юридическую оценку действиям всех причастных лиц.
Атака произошла минувшей ночью. Российские системы противовоздушной обороны перехватили 170 украинских дронов по всей стране. Над Краснодарским краем было сбито 47 беспилотников, а наибольшее количество — 96 — над территорией Крыма.