СКР расследует атаку украинских беспилотников на жилые дома в Новороссийске

Следственный комитет России начал расследование атаки украинских беспилотников на жилые кварталы Новороссийска Краснодарского края и ДНР. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате нападения в Новороссийске повреждены три многоэтажных дома в жилом комплексе «Аврора» и на улице Суворовской. Четверо пострадавших находятся в больнице. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

СК России намерен изучить все обстоятельства случившегося и дать юридическую оценку действиям всех причастных лиц.

Атака произошла минувшей ночью. Российские системы противовоздушной обороны перехватили 170 украинских дронов по всей стране. Над Краснодарским краем было сбито 47 беспилотников, а наибольшее количество — 96 — над территорией Крыма.

Алина Зорина