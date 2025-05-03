В поселке Новознаменском строят шесть дорог и надземный переход

Глава Краснодара Евгений Наумов совершил рабочую поездку в Новознаменский жилой массив, где возводят шесть дорог и надземный пешеходный переход, который соединит этот район с Комсомольским микрорайоном. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Дороги обязательно должны закончить до начала сентября, поскольку они соединяют несколько жилых массивов, как многоэтажных, так и частного сектора, со школой и детским садом. У подрядчика есть планы вокруг пруда-накопителя, куда будут сбрасываться ливневые воды, сделать зону отдыха и высадить деревья»,— сообщил Евгений Наумов.

Генеральный директор подрядной организации ООО «Веста» Владимир Левченко доложил, что основной объем строительно-монтажных работ завершен. К 1 сентября в Новознаменском появится комплекс новых дорог с тротуарами, освещением и ливневой канализацией. Уже готова кольцевая дорога вокруг школы и разворот около детского сада.

Общая протяженность новых дорог составит 4,8 тыс. м. Ширина проезжей части — до 14 м, количество полос движения на разных участках — от двух до четырех. Строительство осуществляется по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Надземный пешеходный переход соединит Новознаменский с Комсомольским микрорайоном вблизи железнодорожной станции Пашковская с выходом на улицы Уральскую и Производственную. По словам управляющего ООО «СтройЮгРегион» Андрея Беликова, сейчас устанавливают сваи и опоры, перекладывают сети водоснабжения.

Длина надземного перехода составит 200 м, ширина — 3 м. Конструкция будет состоять из железобетонных опор, металлического пролетного строения, трех лестничных сходов и крыши из поликарбоната. Для маломобильных граждан предусмотрены три лифта. Завершение строительства перехода планируется в конце 2025 года.

Алина Зорина