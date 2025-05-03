В Екатеринбурге встретили ретро-поезд «Эшелон Победы»
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга прошла торжественная встреча военно-исторического ретропоезда «Эшелон Победы» с целью воссоздать атмосферу мая 1945 года. Несмотря на дождь, на перроне собралось несколько сотен человек. Перед встречей поезда был организован флешмоб «Вальс Победы».
Танк Т-34 на открытой платформе
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Каждый вагон военно-исторического поезда посвящен событиям и явлениям Великой Отечественной войны. Среди них: теплушка, кухня и хлебопекарня, санитарный вагон. На открытых платформах представлены танк Т-34 и пушка ЗИС-3.
«Эшелон Победы» 4 мая поедет в Верхнюю Пышму, 6 мая — в Артемовский, 7 мая — в Нижний Тагил, 8 мая — в Серов.