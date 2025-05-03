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В Екатеринбурге встретили ретро-поезд «Эшелон Победы»

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга прошла торжественная встреча военно-исторического ретропоезда «Эшелон Победы» с целью воссоздать атмосферу мая 1945 года. Несмотря на дождь, на перроне собралось несколько сотен человек. Перед встречей поезда был организован флешмоб «Вальс Победы».

Танк Т-34 на открытой платформе

Танк Т-34 на открытой платформе

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Танк Т-34 на открытой платформе

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Каждый вагон военно-исторического поезда посвящен событиям и явлениям Великой Отечественной войны. Среди них: теплушка, кухня и хлебопекарня, санитарный вагон. На открытых платформах представлены танк Т-34 и пушка ЗИС-3.

«Эшелон Победы» 4 мая поедет в Верхнюю Пышму, 6 мая — в Артемовский, 7 мая — в Нижний Тагил, 8 мая — в Серов.

Николай Яблонский

Фотогалерея

«Эшелон Победы» в Екатеринбурге

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Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Каждый вагон военно-исторического поезда посвящен событиям и явлениям Великой Отечественной войны

Каждый вагон военно-исторического поезда посвящен событиям и явлениям Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Танк Т-34 на открытой платформе

Танк Т-34 на открытой платформе

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

По случаю прибытия ретропоезда был организован флешмоб «Вальс Победы»

По случаю прибытия ретропоезда был организован флешмоб «Вальс Победы»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Флешмоб «Вальс Победы»

Флешмоб «Вальс Победы»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Павел Бурцев (слева) и первый заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий (справа)

Начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Павел Бурцев (слева) и первый заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий (справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Флешмоб «Вальс Победы»

Флешмоб «Вальс Победы»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Цистерна с надписью &quot;Тыл фронту&quot;

Цистерна с надписью "Тыл фронту"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Высокопоставленная делегация во время осмотра поезда

Высокопоставленная делегация во время осмотра поезда

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление творческого коллектива

Выступление творческого коллектива

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Собака кинолога на фоне очереди на экскурсию в «Эшелон Победы»

Собака кинолога на фоне очереди на экскурсию в «Эшелон Победы»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Пушки ЗИС-3 на открытой платформе

Пушки ЗИС-3 на открытой платформе

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Флешмоб «Вальс Победы»

Флешмоб «Вальс Победы»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Каждый вагон военно-исторического поезда посвящен событиям и явлениям Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Танк Т-34 на открытой платформе

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

По случаю прибытия ретропоезда был организован флешмоб «Вальс Победы»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Флешмоб «Вальс Победы»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Павел Бурцев (слева) и первый заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий (справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Флешмоб «Вальс Победы»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Цистерна с надписью "Тыл фронту"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Высокопоставленная делегация во время осмотра поезда

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление творческого коллектива

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Собака кинолога на фоне очереди на экскурсию в «Эшелон Победы»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Пушки ЗИС-3 на открытой платформе

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Торжественная встреча ретропоезда «Эшелон Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Флешмоб «Вальс Победы»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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