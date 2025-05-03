В Екатеринбурге встретили ретро-поезд «Эшелон Победы»

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга прошла торжественная встреча военно-исторического ретропоезда «Эшелон Победы» с целью воссоздать атмосферу мая 1945 года. Несмотря на дождь, на перроне собралось несколько сотен человек. Перед встречей поезда был организован флешмоб «Вальс Победы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танк Т-34 на открытой платформе

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Танк Т-34 на открытой платформе

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Каждый вагон военно-исторического поезда посвящен событиям и явлениям Великой Отечественной войны. Среди них: теплушка, кухня и хлебопекарня, санитарный вагон. На открытых платформах представлены танк Т-34 и пушка ЗИС-3.

«Эшелон Победы» 4 мая поедет в Верхнюю Пышму, 6 мая — в Артемовский, 7 мая — в Нижний Тагил, 8 мая — в Серов.

Николай Яблонский