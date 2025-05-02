Главные новости за 2 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 2 мая силы ПВО и флот уничтожили более 50 беспилотных летательных аппаратов и несколько морских дронов при отражении самой массированной в 2025 году атаки ВСУ на Севастополь.

Ситуация с очередями на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края нормализовалась. Со стороны Тамани в ожидании находится 260 машин, время прохождения составляет примерно час.

В Краснодаре строители приступили к демонтажу балок Тургеневского моста, обнаружив при этом скрытые внутренние трещины в некоторых конструкциях. Дефекты внешне выглядели исправными.

В четверг, 1 мая, специалисты МЧС России совершили 109 погружений и извлекли 157 мешков с нефтепродуктами вблизи детского лагеря «Юбилейный» в Анапе.

Шестнадцатилетний водитель на автомобиле ВАЗ 21083 врезался в опору ЛЭП на окраине села Глафировка Щербиновского района, в результате чего пострадали три пассажира, в том числе два несовершеннолетних двух несовершеннолетних.

В Краснодаре 9 мая развернут Георгиевскую ленту длиной 1,4 тыс. м, что символизирует количество дней Великой Отечественной войны. Патриотическая акция начнется в 9:45 на улице Мачуги.

Черноморский флот России за минувшие сутки уничтожил 10 беспилотных катеров Украины и американский быстроходный катер Willard в акватории Черного моря. Системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым.