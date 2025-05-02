Силы ЧФ уничтожили 10 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря

Черноморский флот России за минувшие сутки уничтожил 10 беспилотных катеров Украины и американский быстроходный катер Willard в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Кроме того, системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым. Перехват воздушных целей произошел в промежутке между 09:00 и 10:00.

«Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 2 мая силы ПВО и флот уничтожили более 50 беспилотных летательных аппаратов и несколько морских дронов при отражении самой массированной в 2025 году атаки ВСУ на Севастополь.

Мария Удовик