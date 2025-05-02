Пробок к пунктам досмотра у Крымского моста нет

Ситуация с очередями на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края нормализовалась. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке в районе переправы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

По данным на 9:00 по московскому времени, со стороны Керчи транспортных заторов перед контрольно-пропускным пунктом нет. Со стороны Тамани в ожидании находится 260 машин, время прохождения составляет примерно час.

Скопление автомобилей начало формироваться со стороны Кубани утром 1 мая 2025 года. К 11:00 по московскому времени количество транспортных средств в очереди достигло рекордных 2,7 тыс. Это максимальный показатель за все время наблюдений за потоком машин — даже в летний период, когда туристический поток на полуостров наиболее интенсивен, количество ожидающих редко превышало 2 тыс. автомобилей.

Для улучшения условий ожидающих на подъезде к мосту организовали пункты раздачи питьевой воды и установили биотуалеты. К полудню затор начал постепенно уменьшаться.

Мария Удовик