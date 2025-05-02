В Краснодаре 9 Мая развернут Георгиевскую ленту длиной 1,4 тысячи метров

В Краснодаре 9 мая развернут Георгиевскую ленту длиной 1,4 тыс. м, что символизирует количество дней Великой Отечественной войны. Патриотическая акция начнется в 9:45 на улице Мачуги, сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Полотно протянется от гипермаркета «О'КЕЙ» по улице Благоева. В мероприятии примут участие учащиеся местных школ, их родители, педагоги и ветераны.

Параллельно в городе проходит Всероссийская акция «Георгиевская лента». До 9 мая горожане могут получить символ Победы у активистов «Поста 1» ежедневно с 14:00 до 16:00 в Сквере имени Жукова и у памятника Святой великомученице Екатерине на Александровском бульваре.

С 7 по 9 мая Георгиевские ленты будут вручать на площади перед Выставочным залом Боевой Славы на улице Береговой, 146. Активисты также расскажут об истории символа и правилах его ношения. Акция будет проходить с 10:00 до 18:00.

Всего в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Краснодаре запланировано более 200 мероприятий.

Мария Удовик