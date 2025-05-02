Водолазы МЧС собрали 157 мешков мазута у берегов детского лагеря в Анапе

В четверг, 1 мая, специалисты МЧС России совершили 109 погружений и извлекли 157 мешков с нефтепродуктами вблизи детского лагеря «Юбилейный» в Анапе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

При благоприятных метеоусловиях мероприятия по удалению мазута со дна Черного моря проводятся ежедневно.

На прошлой неделе, 27 апреля, на пяти участках побережья Анапы выявили новые выбросы мазута. Незначительные загрязнения обнаружены на участках между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также в районе отеля «Пляжный поселок», пляжа у базы отдыха «Динамо» и на территории пляжа «Витязь».

Днем ранее, 26 апреля, на Бугазской косе были найдены 31 мертвая птица и один мертвый дельфин. На побережье установили 35 новых сетей общей площадью 875 м и вывезли на утилизацию 38 замазученных сетей площадью 950 м. За день волонтеры и работники служб провели деликатную очистку песка на 360 м, собрав и вывезя 356 мешков загрязненного мазутом песка и грунта, что составляет 12,5 т.

«Ъ-Кубань» писал, что работы по очистке пляжей курорта от остатков мазута должны быть завершены до 13 мая 2025 года. Пляжи Анапы и Темрюкского района не подходят для купания, однако качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха соответствует действующим санитарным нормам.

Мария Удовик