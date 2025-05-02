Три пассажира пострадали в ДТП с несовершеннолетним водителем на Кубани

Шестнадцатилетний водитель на автомобиле ВАЗ 21083 врезался в опору ЛЭП на окраине села Глафировка Щербиновского района, в результате чего пострадали три пассажира, в том числе два несовершеннолетних двух несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В четверг, 1 мая, около 12:00 в Щербиновском районе шестнадцатилетний подросток, управляя автомобилем ВАЗ 21083, не справился с управлением на окраине села Глафировка и съехал с дороги, после чего врезался в опору линии электропередач. В результате аварии травмы получили три пассажира, находившиеся в салоне, двое из которых — несовершеннолетние 2007 года рождения.

По предварительным данным, автомобиль был снят с регистрационного учета. Сейчас правоохранительные органы выясняют, каким образом транспортное средство оказалось у подростка.

На место происшествия ночью были вызваны представители всех служб профилактики вместе с законными представителями несовершеннолетних. Планируется проверка по месту учебы и в семье водителя для привлечения его родителей к административной ответственности. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

«Ъ-Кубань» писал, что четыре человека госпитализированы после столкновения автомобиля каршеринга с троллейбусом №12 в Краснодаре. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Мария Удовик