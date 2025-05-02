В мае в Уфе средняя стоимость аренды комнаты составила 11,6 тыс. рублей

В мае средняя арендная плата за комнату в Уфе достигла 11,6 тыс. руб. в месяц, следует из исследования портала «Мир квартир». За год стоимость услуги увеличилась на 16,3%. В целом по России аренда комнат подорожала на 22%, до 12,2 тыс. руб. в месяц.

Рост арендных ставок зафиксирован в 67 из 70 городов, участвовавших в исследовании. Цена съемной комнаты снизилась в Севастополе (-39%), Сочи (-3,3%) и Якутске (-3,2%). Наибольший рост зафиксирован в Курске (+84,4%), Владивостоке (+78,8%) и Магнитогорске (+59,8%). В десятку городов с максимальным ростом цены также вошли Грозный, Киров, Череповец, Саранск, Курган, Чита и Москва. Наименьший рост был зафиксирован в Сургуте (+1,3%), Мурманске (+2,4%) и Иваново (+5,8%).

Авторы исследования отметили, что в некоторых городах предложение на рынке аренды комнат увеличилось, а в других сократилось, но в среднем по стране оно осталось стабильным. Аренда комнат менее популярна, чем квартир, и чаще всего предлагается в сегменте «эконом».

Наталья Балыкова