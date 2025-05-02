Москвичей предупредили о возможных задержках транспорта из-за снегопада

Из-за снегопада в Москве возможны задержки наземного транспорта, а некоторые маршруты могут быть изменены сегодня, 2 мая. Об этом сообщает столичный дептранс.

«Будьте внимательны, слушайте объявления водителей»,— говорится в сообщении.

В ночь на 2 мая в Москве выпало 14 мм осадков, то есть 22% от майской нормы, заявил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В Подмосковье количество осадков за ночь составило до 35% от месячной нормы. В «Фобосе» предупредили, что под тяжестью снега в Москве падают деревья, из-за чего уже были повреждены десятки машин.

Господин Тишковец добавил, что 2 мая ожидается еще 9 мм осадков. Мокрый снег и дождь должен закончиться к 15:00 мск. Температура воздуха сегодня будет на 10 градусов ниже нормы: от +5 до +8 градусов.