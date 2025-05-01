Скорсезе работает над фильмом, в съемках которого участвовал папа Франциск

Американский режиссер Мартин Скорсезе работает над документальным фильмом о международной организации, созданной в 2013 году по инициативе умершего папы римского Франциска. В съемках фильма принял участие сам понтифик, сообщает Associated Press (AP). Дата премьеры неизвестна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Мартин Скорсезе и папа римский Франциск, 30 ноября 2016 года

Фото: Osservatore Romano / Handout / Reuters Режиссер Мартин Скорсезе и папа римский Франциск, 30 ноября 2016 года

Фото: Osservatore Romano / Handout / Reuters

Фильм получил название «Aldeas — A New Story». В центре сюжета — работа некоммерческой организации Scholas Occurrentes. Ее целью Франциск называл продвижение «культуры встреч» среди молодежи. В документальной ленте покажут беседы папы римского и Мартина Скорсезе. В том числе зрители увидят последнее интервью понтифика, записанное специально для проекта.

Одним из направлений работы Scholas Occurrentes была инициатива Aldeas, в рамках которой подростки из Индонезии, Гамбии и Италии снимали короткометражки. Некоторых из них покажут в документальной ленте. Перед своей смертью папа Франциск назвал Aldeas «поэтичным и очень конструктивным проектом, потому что он затрагивает корни человеческой жизни, общительности, конфликтов... сути жизненного пути».

AP отмечает, что Мартин Скорсезе много раз встречался с папой Франциском. После одной из таких встреч в 2023 году режиссер заявил о планах снять еще один фильм об Иисусе, но этот проект пока не запущен в производство.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Перед смертью он отдал почти все свои деньги детской тюрьме. На его похороны пришли более 250 тыс. человек. Конклав, где будет избран его преемник, начнется 7 мая.

Подробности — в материале «Ъ» «Просто Franciscus».

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Лаура Кеффер