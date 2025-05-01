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Скорсезе работает над фильмом, в съемках которого участвовал папа Франциск

Американский режиссер Мартин Скорсезе работает над документальным фильмом о международной организации, созданной в 2013 году по инициативе умершего папы римского Франциска. В съемках фильма принял участие сам понтифик, сообщает Associated Press (AP). Дата премьеры неизвестна.

Режиссер Мартин Скорсезе и папа римский Франциск, 30 ноября 2016 года

Режиссер Мартин Скорсезе и папа римский Франциск, 30 ноября 2016 года

Фото: Osservatore Romano / Handout / Reuters

Режиссер Мартин Скорсезе и папа римский Франциск, 30 ноября 2016 года

Фото: Osservatore Romano / Handout / Reuters

Фильм получил название «Aldeas — A New Story». В центре сюжета — работа некоммерческой организации Scholas Occurrentes. Ее целью Франциск называл продвижение «культуры встреч» среди молодежи. В документальной ленте покажут беседы папы римского и Мартина Скорсезе. В том числе зрители увидят последнее интервью понтифика, записанное специально для проекта.

Одним из направлений работы Scholas Occurrentes была инициатива Aldeas, в рамках которой подростки из Индонезии, Гамбии и Италии снимали короткометражки. Некоторых из них покажут в документальной ленте. Перед своей смертью папа Франциск назвал Aldeas «поэтичным и очень конструктивным проектом, потому что он затрагивает корни человеческой жизни, общительности, конфликтов... сути жизненного пути».

AP отмечает, что Мартин Скорсезе много раз встречался с папой Франциском. После одной из таких встреч в 2023 году режиссер заявил о планах снять еще один фильм об Иисусе, но этот проект пока не запущен в производство.

Чем запомнился папа римский Франциск

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Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Перед смертью он отдал почти все свои деньги детской тюрьме. На его похороны пришли более 250 тыс. человек. Конклав, где будет избран его преемник, начнется 7 мая.

Подробности — в материале «Ъ» «Просто Franciscus».

Фотогалерея

Похороны папы Франциска

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Заупокойная месса на площади Святого Петра

Заупокойная месса на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Монахини перед началом похоронной литургии

Монахини перед началом похоронной литургии

Фото: Susana Vera / Reuters

Представитель духовенства перед заупокойной мессой по папе Франциску на площади Святого Петра

Представитель духовенства перед заупокойной мессой по папе Франциску на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бывший президент США Джо Байден с супругой Джилл

Бывший президент США Джо Байден с супругой Джилл

Фото: Remo Casilli / Reuters

Священнослужители на площади Святого Петра

Священнослужители на площади Святого Петра

Фото: Yara Nardi / Reuters

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией

Фото: Gregorio Borgia / AP

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Баннер с надписью «Прощай, отец, учитель и поэт» на траурной мессе

Баннер с надписью «Прощай, отец, учитель и поэт» на траурной мессе

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Члены духовенства

Члены духовенства

Фото: Nathan Howard / Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Remo Casilli / Reuters

Баннер с изображением папы

Баннер с изображением папы

Фото: Susana Vera / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) с женой Анико Леваи

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) с женой Анико Леваи

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Принц Уэльский Уильям (слева)

Принц Уэльский Уильям (слева)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Гроб с телом папы Франциска на площади Святого Петра

Гроб с телом папы Франциска на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Евангелие на гробу с телом понтифика

Евангелие на гробу с телом понтифика

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Президенты Франции и Армении Эмманюэль Макрон и Ваагн Хачатрян

Президенты Франции и Армении Эмманюэль Макрон и Ваагн Хачатрян

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кардинал Джованни Баттиста Ре у гроба

Кардинал Джованни Баттиста Ре у гроба

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб с телом папы Франциска несут в присутствии высокопоставленных лиц, включая президента США Дональда Трампа (в центре) и президента Франции Эмманюэля Макрона (слева)

Гроб с телом папы Франциска несут в присутствии высокопоставленных лиц, включая президента США Дональда Трампа (в центре) и президента Франции Эмманюэля Макрона (слева)

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Трибуна с высокопоставленными лицами на площади Святого Петра

Трибуна с высокопоставленными лицами на площади Святого Петра

Фото: Gregorio Borgia / AP

Священнослужители на похоронной мессе

Священнослужители на похоронной мессе

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб заносят в папскую базилику Санта-Мария-Маджоре

Гроб заносят в папскую базилику Санта-Мария-Маджоре

Фото: Claudia Greco / Reuters

Катафалк с гробом на улице Корсо Витторио в Риме

Катафалк с гробом на улице Корсо Витторио в Риме

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Верующие на прощальной мессе

Верующие на прощальной мессе

Фото: Emilio Morenatti / AP

Министр культуры России Ольга Любимова

Министр культуры России Ольга Любимова

Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой

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Заупокойная месса на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Монахини перед началом похоронной литургии

Фото: Susana Vera / Reuters

Представитель духовенства перед заупокойной мессой по папе Франциску на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бывший президент США Джо Байден с супругой Джилл

Фото: Remo Casilli / Reuters

Священнослужители на площади Святого Петра

Фото: Yara Nardi / Reuters

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией

Фото: Gregorio Borgia / AP

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Баннер с надписью «Прощай, отец, учитель и поэт» на траурной мессе

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Члены духовенства

Фото: Nathan Howard / Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Remo Casilli / Reuters

Баннер с изображением папы

Фото: Susana Vera / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) с женой Анико Леваи

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Принц Уэльский Уильям (слева)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Гроб с телом папы Франциска на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Евангелие на гробу с телом понтифика

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Президенты Франции и Армении Эмманюэль Макрон и Ваагн Хачатрян

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кардинал Джованни Баттиста Ре у гроба

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб с телом папы Франциска несут в присутствии высокопоставленных лиц, включая президента США Дональда Трампа (в центре) и президента Франции Эмманюэля Макрона (слева)

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Трибуна с высокопоставленными лицами на площади Святого Петра

Фото: Gregorio Borgia / AP

Священнослужители на похоронной мессе

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб заносят в папскую базилику Санта-Мария-Маджоре

Фото: Claudia Greco / Reuters

Катафалк с гробом на улице Корсо Витторио в Риме

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Верующие на прощальной мессе

Фото: Emilio Morenatti / AP

Министр культуры России Ольга Любимова

Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой

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Лаура Кеффер

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