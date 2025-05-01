Путин присвоил дирижеру Спивакову звание Героя Труда

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда России музыканту и дирижеру Владимиру Спивакову. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Владимир Спиваков удостоен звания «за особые трудовые заслуги перед государством и народом», говорится в документе. С 1970 по 1982 год он был солистом-скрипачом Московской государственной академической филармонии. В 1990-м ему присвоили звание народного артиста СССР.

Господин Спиваков — создатель и художественный руководитель камерного оркестра «Виртуозы Москвы». С 2003 года дирижер возглавляет Московский международный дом музыки.